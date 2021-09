Urgent : La frontière entre la Guinée et le Sénégal rouverte

Fermée à la veille de l’élection présidentielle du 18 octobre dernier, la frontière terrestre entre la Guinée et le Sénégal est rouverte.

L’annonce de la réouverture de la frontière a été faite ce mardi 28 septembre, à travers un communiqué du comité national du rassemblement et du développement (CNRD) lu à la télévision nationale. La frontière avec le Sénégal est la dernière à être ouverte par la junte dans un processus entamé depuis quelques jours.

L’ex-président de la république, Alpha Condé avait unilatéralement fermée la frontière avec le Sénégal au mois d’octobre 2020 pour disait-il des « Raisons sécuritaires ».

La réouverture de la fermeture à compter de ce mercredi 29 septembre va constituer un ouf de soulagement pour de nombreux commerçants et transporteurs des deux pays.

Sadjo Bah