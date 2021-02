Urgent : l’avion contenant des vaccins contre Ebola n’atterit pas ce lundi encore

C’est cet avion justement que les autorités sanitaires et autres du pays attendent pour lancer la fameuse campagne de vaccination contre la maladie à virus Ebola recemment réapparue dans la zone forestière. Mais cette campagne doit encore attendre. Puisque l’avion contenant les près de 12 mille doses de vaccins contre cette épidémie a été une nouvelle fois empêché d’atterrir sur le Tarnac de l’aéroport international de Gbessia. En cause, les conditions météorologiques qui favorisent la couverture du ciel par une forte densité de la poussière.

Selon nos informations, ce sont deux avions qui étaient attendus ce lundi à Conakry. Un en provenance du Congo qui contient des vaccins et l’autre de la France qui transporte des équipements de lutte contre Ebola.

Yamoussa Camara

