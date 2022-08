Visiblement, l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana n’en a pas fini avec la justice. Alors qu’il reste détenu à la Maison centrale de Conakry depuis avril dernier, l’ex-locataire du Palais de la Colombe est cité avec des membres de son Cabinet dans un détournement de plus de 41 milliards de francs guinéens et 400 mille dollars. Le ministre de la Justice Alphonse Charles Wright demande à le poursuivre avec Ansoumane Camara, Sanaba Kaba, Alhassane Niagadou et Karifa Camara…