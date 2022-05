Urgent- Le procureur Charles Wright s’oppose à la libération de Korbonya 

C’est une information qui vient de nous parvenir. C’est un coup dur pour le communicant du Rpg Arc-en-ciel, ex-parti au pouvoir, Ibrahima Korbonya Baldé poursuivi pour des faits « de menaces de mort, d’injures, de production, de diffusion et mise à disposition d’autrui de données de nature à troubler l’ordre et la sécurité publics, divulgation de fausses informations, le tout, par le biais d’un système informatique et sur les réseaux sociaux, notamment Facebook » commis au préjudice de Tamba Zacharie Millimouno, journaliste au Groupe Hadafo Médias.

Le procureur général près la Cour d’Appel de Conakry, Alphonse Charles Wright a relevé, ce mardi 24 mai, appel contre sa remise en liberté ordonnée hier par la Cour d’appel de Conakry.

D’après une source juridicaire qui a contacté Mediaguinee ce matin, le procureur Charles Wright a relevé appel contre la décision de la remise en liberté de Korbonya qui séjourne à la maison centrale de Conakry depuis le mardi dernier. Et, le procureur renvoie Korbonya Baldé et son avocat Me Salifou Beavogui à mieux se pourvoir.

A préciser que selon une source juridicaire, cette décision de la Cour d’appel contre laquelle le procureur Charles Wright s’oppose est une décision qui est sans recours, en application de l’article 294 du code de procédure pénale.

Elisa Camara

