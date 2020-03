Urgent : le véhicule d’un responsable de l’université de N’zérékoré incendié

Après avoir saccagé les kits électoraux dans l’enceinte de l’université de N’zérékoré, dans le quartier N’Nyankoyapkala, des individus non encore identifiés viennent de brûler le véhicule d’un responsable de cette université et une moto.

La situation ne semble pas se calmer dans les banlieues de la ville depuis 3 heures maintenant. Toutes les issues qui mènent à l’université sont déjà bloquées.

Selon nos informations, le recteur de ladite université, Dr Oumar Keita et son vice-recteur se sont sauvés de justesse.

« Ils avançaient vers nous très nombreux. On a appelé le renfort mais ils ont retardé. Moi, j’étais avec le secrétaire et un doigt de la faculté. Donc on a pu sauter par le mur pour se sauver », a expliqué Dr Oumar Keita.

Au quartier Belle-vue également, la situation est tendue. Là-bas, le véhicule du colonel Pivi aurait été endommagé.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré