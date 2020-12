Urgent : les deux étudiants guinéens retrouvés morts dans leur chambre seront enterrés à Chypre (proches)

Les étudiants Bangaly Conté et Abdoulaye Yansané ne rentreront jamais dans leur pays. Ils seront finalement inhumés à Chypre, pour cause de l’état de leurs corps. Les parents des victimes et la communauté Guinéenne en collaboration avec les autorités Chypriotes ont annoncé, ce vendredi que les deux étudiants qui ont été retrouvés morts dans leur chambre seront enterrés à Chypre, le dimanche 27 Décembre prochain.

Selon les proches des défunts, « l’autorité Chypriote et la communauté guinéenne avec la famille des victimes ont jugé nécessaire d’enterrer les corps ici (Chypre, ndlr) vu que leurs corps ont commencé à se décomposer. L’enterrement est prévu, ce Dimanche le 27 dimanche », précise notre interlocuteur qui ajoute que la levée du corps est prévue à 8h 30 (heure du Chypre) et 6h30 (heure locale).

Yaya Dramé