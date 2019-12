Urgent- L’opération d’enrôlement ne sera pas prorogée (Salif Kébé, président de la CENI)

Plus de doute. L’opération d’enrôlement et de révision des listes électorales ne sera pas prorogée. C’est le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) Me Salif Kébé qui l’a annoncé lundi lors d’une conférence de presse au siège de son institution à Conakry.

« Il n’y a aura aucune rallonge dans ce processus. Nous avons prévu 25 jours et on se tiendra à ce délai”, dit Me Kébé. Cette opération d’enrôlement lancée le 21 novembre dernier prend fin donc ce lundi dans tout le pays.

L’opposition conduite par le duo Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré a régulièrement dénoncé le recensement de mineurs dans les fiefs du pouvoir et l’inopéralisation de certains kits d’enregistrement. Des accusations renouvelées du côté du parti au pouvoir qui à son tour a chargé l’opposition de se prêter au recensement “massif” de mineurs dans ses fiefs.

Mohamed Cissé, depuis le siège de la CENI