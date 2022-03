URGENT- MINES. Le ministre des mines Magassouba impose une nouvelle directrice générale à la société minière AGB2A !

Tel que révélé ce mardi matin par Mediaguinée, le ministre guinéen des mines, Moussa Magassouba, a bel et bien participé à une cérémonie ubuesque de « passation de service » entre la Chinoise Jun Zhang et Claude Lorcy (jusque-là directeur général), au siège d’AGB2A, sans aucune décision du conseil d’administration de ladite société.



Ce nouveau développement inquiétant est considéré par un expert du secteur minier que nous avons interrogé comme un « signal catastrophique » dans le cadre de la gestion globale du secteur.

« Le ministre ne peut pas être juge et partie. Il n’a absolument pas à s’immiscer dans la gestion interne des sociétés minières encore moins prendre délibérément fait et cause pour un groupe d’actionnaires minoritaires au détriment des Guinéens qui sont majoritaires dans le capital. A la limite, il ne peut jouer qu’un rôle de médiateur quand des partenaires sont en conflit », souligne cet expert.

Notre source émet le souhait que la démarche incompréhensible de Magassouba va être rectifiée par le colonel Mamadi Doumbouya qui a, à plusieurs reprises, martelé sa volonté d’impliquer de plus en plus les Guinéens dans le secteur minier.

« Le plus inquiétant est la motivation du ministre puisqu’elle tranche avec deux décisions de justice, toutes favorable aux actionnaires majoritaires guinéens. Pourquoi a-t-il ignoré tout ça, écarté tous ses cadres de son département imprégnés du dossier, y compris le secrétaire général, qui ont fait des rapports et émis des recommandations claires ? », s’interroge notre source.

Interrogé après la cérémonie sur l’objet de cette cérémonie, Magassouba, faute d’argument légal, n’a pas du tout eté convaincant.

Il venait pourtant d’entraver le destin d’actionnaires guinéens, les seuls à être majoritaires dans une société exportatrice de bauxite en activité dans ce pays.

Car, contrairement à ses dires, AGB2A a bel et bien poursuivi ses activités, payé les salaires de tous ses travailleurs (à l’exception des Chinois sous contrat avec les sous-traitant SD Mining et YYM) et poursuivi son programme d’aménagement des infrastructures et de respect du contenu local. Mieux, la production a augmente et les exportations ont continué en dépit de l’arrêt de travail décidé par les Chinois depuis plusieurs mois. On se demande bien dans ces conditions pourquoi Magassouba a pris une décision sans tenir compte de la procédure en l’espèce qui veut que ce soit le conseil d’administration, sans aucune forme de pression, décide de qui doit gérer ses intérêts.

Le signal est donné à la chambre des mines de Guinée qui devrait donner de la voix pour mettre un terme à la farce cautionnée par un haut responsable du gouvernement.

« Le risque évident c’est que les actionnaires majoritaires peuvent porter plainte à tout moment. Surtout quand Moussa Magassouba ne sera pas là pour intervenir », conclut notre expert.

AGB2A est contrôlé à 58% par les actionnaires guinéens réunis autour de Guinée international corporation (GIC), la partie aujourd’hui lésée, contre 42% pour les chinois de SD Mining. Dès lors une question émerge : quand est-ce que les Guinéens vont être maitres, comme en Chine et partout ailleurs, de leurs mines et plus largement de leur économie ?

Focus de Mediaguinee