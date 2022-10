Urgent. Saikou Yaya Barry de l’UFR libéré et autorisé à aller se soigner à Tunis 

Suite à la dégradation de son état de santé depuis sa détention à la maison centrale de Conakry, le doyen des juges d’instruction du Tribunal de prémière instance (TPI) de Dixinn a ordonné, ce mercredi 12 octobre la remise en liberté, le placement sous contrôle judiciaire et l’évacuation à Tunis,en Tunisie du secrétaire exécutif de l’union des forces républicaines( Ufr) de Sidya Touré, Saikou Yaya Barry.

Selon l’avocat de l’opposant, alité à l’hôpital sino-guinéen depuis quelques jours maintenant, son client souffre entre autres fe céphalées, de flou visuel, et vomissements

« Mon client souffre des céphalées, de vomissements, flou visuel, cervicalgie, vertiges, d’hemoptysie et de plusieurs autres pathologies. Donc son état de santé nécessite une prise en charge adéquate dans un centre de neurochirurgie mieux équipé. Donc c’est à l’égard de tout ça, il lui a été accordé une mise en liberté mais assortie de contrôle judiciaire », informe Me Salifou Béavogui. « Mais, ajoute-t-il, il lui a été ordonné d’aller se soigner à Tunis. Et, après son rétablissement, il doit venir se présenter chaque lundi au greffe du cabinet d’instruction ».

A noter que c’est depuis le 1er Août dernier que Foniké Menguè, Ibrahima Diallo et Saikou Yaya Barry ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry suite à l’appel à la manifestation du 28 juillet dernier du fndc.

Elisa Camara

