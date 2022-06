Urgent- Siguiri: la SAG arrête toutes ses activités « jusqu’à nouvel ordre »

Après 3 jours de violences qui ont secoué la SAG (Société Anglogold Ashanti de Guinée) à Kintinia, la direction générale de la société a décidé d’arrêter ses activités d’exploitation minière pour plusieurs raisons.

Selon le chargé de communication Ismaël Condé, la SAG vit dans une violence.

« Les jeunes de Bouré Kintinia ont exagéré, ils ont causé les dégâts inestimables voire matériels, jusqu’à arrêter les activités de l’usine. Malgré, l’intervention du préfet de Siguiri mais jusque là rien ne va. Les sages de Kintinia se sont vus avec le préfet mais ceux-ci ont exigé le départ de notre directeur général par intérim et le chargé des ressources humaines. Donc, le dernier communiqué c’est de dire aux travailleurs de rester à la maison jusqu’à nouvel ordre>>, dit-il.

Rencontrés, les manifestants de Kintinia ont expliqué la cause principale de leurs revendications.

« Nous avons un protocole d’accord avec la SAG. Elle nous a dit qu’elle n’embauche plus désormais mais nous avons compris qu’ils sont en train d’embaucher les gens. C’est ainsi qu’on dit qu’il faut embaucher les fils de Kintinia se trouvant à la SAG et nous exigeons sans condition le départ du chargé des ressources humaines et du Directeur général par intérim », a dit le directeur sous-préfectoral de la jeunesse de Kintinia.

Présentement, l’usine de la société est arrêtée par les manifestants, les travailleurs sont à la maison.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

