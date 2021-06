Urgent. Souleymane Condé et Youssouf Dioubaté aussi graciés par Alpha Condé

Après Madic 100 frontière et Grenade, le président Alpha Condé a accordé mardi la grâce présidentielle aux activistes membres du FNDC Souleymane Condé et Youssouf Dioubate, tous condamnés à 1 an d’emprisonnement le 07 janvier dernier derpar le tribunal de première instance de Dixinn pour des faits de :”production, diffusion, et mise à la disposition d’autrui de données de nature à troubler l’ordre et la sécurité publique”,

Le décret a été publié à la télévision nationale quelques heures après que les concernés ont écrit au président Conde pour demander sa clémence.

A rappeler que c’est depuis le mois de septembre dernier que Souleymane Condé, de nationalité américaine et son ami Youssouf Dioubaté sont détenus à la Maison centrale de Conakry.

Elisa Camara

+224654957322