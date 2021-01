Urgent. Souleymane Condé et Youssouf Dioubaté condamnés chacun à 1 an de prison

Poursuivis pour des faits de “production, diffusion, et mise à la disposition d’autrui de données de nature à troubler l’ordre et la sécurité publique”, l’activiste et membre du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), Souleymane Condé et son compagnon Youssouf Dioubaté viennent d’être condamnés chacun par le tribunal de première instance de Dixinn à un emprisonnement d’un an et au paiement chacun d’une amende de 20 millions de francs guinéens.

Dans la sentence rendue publique, ce mercredi 13 janvier, la juge M’Balou Keita a retenu les prévenus Souleymane Condé et Youssouf Dioubaté dans les liens de la culpabilité en les condamnant à 1 an d’emprisonnement ferme et au paiement chacun d’une amende de 20 millions de francs Guinéens. Une décision que la défense, à travers Me Salifou Béavogui a promis de casser, annonçant qu’elle va interjeter appel dans les jours à venir.

A noter que le procureur Sidy Souleymane N’Diaye dans son réquisitoire avait demandé au tribunal de condamner les prévenus Souleymane Condé et Youssouf Dioubaté à 5 ans de prison et au paiement chacun d’une amende de 300 millions de francs guinéens. Et le représentant du ministère public avait également requis que l’action soit éteinte contre Roger Bamba de l’ufdg qui est décédé le 17 décembre dernier en détention.

