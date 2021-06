Urgent : trois sous-préfets révoqués de leurs fonctions ‘’pour faute lourde’’

Les sous-préfets de Maréla, Soyah et Ouré-kaba ont été révoqués de leurs fonctions ‘’pour faute lourde’’ ce mercredi, 23 juin 2021 par un arrêté du ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, Général Bouréma Condé publié à la télévision nationale.

Et selon ledit arrêté, la présente révocation sera suivie de poursuites judiciaires des intéressés. Il s’agit d’après l’arrêt publié de « Monsieur Mohamed Samoura sous-préfet de Maréla, préfecture de Faranah, Monsieur Kaba Keita, sous-préfet de Soyah, préfecture de Mamou et de Monsieur Mamadou Nunez Camara, sous-préfet de Ouré-Kaba, préfecture de Mamou. La présente révocation sera suivie de poursuites judiciaires des intéressés. Et messieurs les gouverneurs des régions administratives de Faranah et Mamou et Messieurs les préfets de Faranah et de Mamou sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution correcte du présent arrêté », précise l’arrêté.

Elisa Camara

+223654957322