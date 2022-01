Urgent. Un accident fait 9 morts sur la route de Beyla

Un accident de la circulation est survenu ce jeudi soir sur la route de Beyla, précisément entre Gouécké et Bola sur la nationale numéro 1.

Selon nos premières informations, c’est un camion Six rounds qui venait de Kankan qui serait passé prendre les gens à Bola dont le jour du marché Hebdomadaire est ce jeudi.

Le chauffeur aurait perdu le contrôle du volant avant de se renverser avec une cinquantaine de passegers à bord.

On dénombre plus de 9 morts et d’une trentaine de blessés graves, selon nos informations recueillies à l’hôpital régional de N’zérékoré où les corps et blessés sont transportés cette nuit.

Un accident qui serait dû aux excès de vitesse, a confié un agent qui s’est rendu sur les lieux.

Un bilan qui pourrait bien sûr s’alourdir, en attendant le décompte définitif.

Nous y reviendrons !!!

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

621- 94-17-77