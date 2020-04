Un gros camion ivre a violemment touché lundi nuit un taxi et raclé des motos à Cosa, faisant des morts et des blessés. Pour l’instant, l’on ne peut pas avancer des chiffres. La police vient d’arriver sur les lieux. Un foule en furie dénonce en ce moment le retard accusé par les agents et les secouristes pour rallier les lieux. Nous y reviendrons…

