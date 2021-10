USA : ce qu’on sait de la vie de couple de Mamadou Aliou qui a tué et brûlé sa femme

Les circonstances de la mort de Fatoumata Diallo aux États-Unis d’Amérique ont choquées plus d’un à travers le monde entier. Au lendemain du drame, on en sait un peu plus sur l’identité de l’auteur du crime.



Selon nos informations, Mamadou Aliou Diallo, la quarantaine, originaire de Dinguiraye tout comme son épouse d’ailleurs, vivait au Japon où il s’était marié à une japonaise avec laquelle il a eu trois enfants dont une fille âgée actuellement de 21 ans. Suite à des problèmes conjugaux, la japonaise a finalement divorcé avec le jeune guinéen lui laissant les trois enfants. C’est ainsi que Mamadou Aliou Diallo s’est marié avec Fatoumata Diallo en 2010.

Après onze ans de mariage, Fatoumata Diallo a fait quatre garçons pour Mamadou Aliou Diallo dont le dernier est âgé seulement de sept (07) mois. Mais selon nos informations, la vie du couple n’était pas un long fleuve tranquille.

Aux États-Unis avec la jeune femme guinéenne, la fille de Mamadou Aliou Diallo (21ans) est entrée en contact avec sa mère nippone pour l’informer que son père s’était remarié. La japonaise aurait tout fait pour entrer en contact avec la jeune femme guinéenne pour lui dire qu’elle vivait avec un homme qui n’est pas bon de caractère sans donner plus de détails.

Il y a deux ans, le couple guinéen était sur le point de divorcer mais le processus n’était pas allé jusqu’à son terme selon nos informations.

L’année dernière, Fatoumata Diallo a invité sa maman à aller vivre avec elle aux États-Unis d’Amérique où Hadja Oumou Bah a passé de longs mois à côté de sa fille et ses petits enfants avant de revenir en Guinée et rejoindre sa Dinguiraye natale.

Selon un membre de la famille de la défunte jeune femme joint par nos soins, Fatoumata Diallo était récemment en Guinée avec ses enfants pour de petites vacances. Selon notre source, elle est rentrée aux États-Unis d’Amérique, il y a tout juste trois semaines environ.

Selon notre source, les quatre enfants de la défunte jeune femme se trouvent actuellement avec la fille aînée (21 ans) de Mamadou Aliou Diallo. A en croire notre source, la famille de Fatoumata Diallo à Conakry est entrain de voir comment rallier les États-Unis pour récupérer les quatre enfants.

Fatoumata Diallo était la fille d’Elhadj Hady Diallo, plus connu sous le nom d’Elhadj Hady N’Danta, frère de l’ex-député de l’UFDG, Alpha Ousmane Diallo.

Sadjo Bah