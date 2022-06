USA : Diaka, une adolescente guinéenne meurt par noyage, à New York

Ttistesse et vive émotion au sein de la communauté guinéenne aux Etats-Unis d’Amérique. L’information fait la Une de plusieurs journaux américains ! Une adolescente guinéenne a perdu la vie par noyade à Queens Rockaway Beach, à New York.

Diaka Kourouma…

Selon le journal Daily News, à cause des températures élevées cet été, Diaka Kourouma et ses amies du Bronx ont décidé partir nager malgré les avertissements de son père.

L’adolescente de 16 ans et ses amies, informe le tabloïd newyorkais, sont parties nager à la plage de Rockaway, une plage très peu fréquentée.

Selon plusieurs témoignages, le groupe est arrivé à la plage aux environs de midi en utilisant un ferry. Le groupe d’amis se serait directement dirigé à une section de la plage censée être interdite à cause de l’érosion.

Selon des propos rapportés par le Daily news, de grosses vagues et un contre contre-courant très fort ont entraîné vers le large Diaka Kourouma et ses amies. L’adolescente y a perdu la vie.

« Nous avons tous commencé à nous noyer, nous criions tous à l’aide. Je ne l’ai pas entendue », a témoigné Mariame Soumah, une des amies de Diaka Kourouma dans des propos rapportés par le Daily news.

Nabintou, une autre amie de Diaka Kourouma de 17 ans, raconte qu’elle est partie chercher de l’aide mais qu’il n’y avait aucun plongeur sur les lieux.

« Je suis allée appeler un sauveteur. Il n’y avait pas un seul sauveteur. J’ai couru, j’ai dit : nous avons besoin d’aide, d’un sauveteur », a déclaré Nabintou dans les colonnes du Daily news.

A en croire le journal, Aliou Kourouma, le père de Diaka, âgé de 60 ans a déclaré être inquiet pour le voyage à la plage dès le début.

« Je lui ai dit : hé Diaka, ça fait peur », a déclaré Aliou Kourouma. Et l’adolescente de répondre : « c’est une belle journée, je veux y aller avec des amies ».

Le père de la jeune Diaka indique que sa fille lui avait promis de ne pas aller dans l’eau au-delà de ses hanches.

D’après le Daily news, Diaka Kourouma était l’une des deux personnes à perdre la vie ce jour presqu’à la même heure, à la plage de Rockaway. Les deux victimes ont été emmenées à l’hôpital épiscopal St John’s où elles ont été déclarées mortes.

Aux dernières nouvelles, la défunte Diaka Kourouma a été inhumée, mercredi.

Sadjo Bah