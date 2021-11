USA: Doussou Condé appelle à une journée dédiée à M’Mah Sylla!

Le viol par des médecins puis la mort de la jeune fille M’Mah Sylla continue de causer l’émoi. Des condamnations et appels à la Justice fusent de partout. Depuis les Etats-Unis, Mme Sanoh Doussou Condé du RPG, célèbre activiste en Amérique du Nord a appelé à une journée M’Mah Sylla, pour soutenir ainsi à toutes ces femmes victimes de viol.

« Le viol est devenu un comportement en Guinée. On a touché le fond. Tout le monde le sait. De nombreux hauts cadees ont des chambrettes dans les bureaux où on prostitue nos soeurs. Mais pourquoi pas dans nos hôpitaux? La prostittion, le proxénétisme, la pédophilie sont une vie en Guinée. Tout le monde regarde et laisse faire. C’est une première que patiente [M’Mah Sylla] soit humiliée de la sorte en Guinée. Une pauvre femme qui a eu confiance en ses médecins et se retrouve finalement dans une tombe. Nous devons faire de sa date de décès une journée de commémoration. Elle doit être immortalisée. Elle mérite cela. Cest vraiment tres triste et honteux. Il y a peu, une jeune fille nommée Fanta a été exposée à la face du monde par des jeunes bien connus du public. Plus jamais ça en Guinée. Mes condoléances aux femmes de Guinée. Nous devons combattre ce système. En instituant une journée M’Mah Sylla », a dit la politique.