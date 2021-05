USA: fin des restrictions à l’arrivée pour les voyageurs en provenance de la Guinée

En raison des efforts efficaces déployés par le gouvernement guinéen pour contenir la propagation de la maladie à virus Ebola, le gouvernement des États-Unis a mis fin aux restrictions à l’arrivée, à la collecte de coordonnées et aux exigences de transmission pour tous les passagers arrivant de Guinée à compter du 14 mai 2021 à 0h01. En réponse à la résurgence d’Ebola à N’Zérékoré, le gouvernement des États-Unis a exigé, le 4 mars 2021, la collecte et la transmission des coordonnées des passagers qui se trouvaient en Guinée dans les 21 jours précédant leur arrivée ou leur tentative d’arrivée aux États-Unis et a demandé à tous les vols transportant des passagers à destination des États-Unis au départ de la Guinée de n’atterrir que dans un ensemble limité d’aéroports où le gouvernement des États-Unis a concentré les ressources de santé publique pour mettre en œuvre des mesures de santé publique renforcées. L’Ambassade des États-Unis à Conakry continuera à travailler avec nos partenaires en Guinée jusqu’à ce que nous mettions fin à cette épidémie.

