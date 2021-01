USA : l’abolitionniste noire Harriet Tubman bientôt sur les billets de 20 dollars

L’administration Biden, nouvellement investie, va relancer le projet emblématique de faire figurer le portrait de la militante anti-esclavagiste noire Harriet Tubman sur les billets de 20 dollars, abandonné par le gouvernement de Donald Trump, a annoncé lundi la Maison Blanche.

“Le secrétariat au Trésor prend des mesures pour relancer les efforts en vue de mettre Harriet Tubman sur les nouvelles coupures de 20 dollars”, a indiqué la porte-parole de la présidence, Jen Psaki. “Il est important que nos billets, notre argent (…) reflètent l’histoire et la diversité de notre pays et l’image d’Harriet Tubman ornant la nouvelle coupure de 20 dollars les reflète de façon évidente”, a-t-elle expliqué.

La militante deviendra la première personnalité afro-américaine à figurer sur un billet de banque aux Etats-Unis. Ce projet, initié en 2016 par Barack Obama, est relancé alors que le pays est traversé depuis près d’un an par un mouvement historique dénonçant le racisme et les violences policières contre les minorités de couleur.

Harriet Tubman (1822-1913) a fui l’esclavage et fait passer des dizaines d’esclaves vers le nord des Etats-Unis et le Canada avant et pendant la guerre de Sécession, avant de participer à la lutte pour le droit de vote des femmes. Son combat, au sein du réseau secret d’évasion “Underground railroad”, a fait l’objet d’un long-métrage en 2019. Elle devait remplacer dès 2020 le président populiste Andrew Jackson (1767-1845), un personnage très controversé admiré par Donald Trump. Mais l’ancien secrétaire au Trésor Steven Mnuchin avait annoncé en 2019 le report du projet au moins jusqu’en 2028, évoquant des “questions de sécurité” concernant l’une des coupures les plus utilisées dans le pays.

Pendant la campagne présidentielle de 2016, Donald Trump avait qualifié le choix d’Harriet Tubman de “purement politiquement correct”, suggérant que son portrait irait mieux sur le billet de 2 dollars, une coupure qui n’est plus imprimée.

Andrew Jackson, qui occupa la Maison Blanche de 1829 à 1837, était considéré comme le premier président “populiste” par Donald Trump, qui avait installé son portrait dans le Bureau ovale. Ce bouillant général est connu pour sa victoire historique face aux Anglais à la Nouvelle-Orléans (sud) en 1815. Mais il a aussi fait massivement déporter les tribus amérindiennes vers l’Ouest et l’intérieur des terres, un exode surnommé le “Sentier des larmes” qui a fait des milliers de morts.

