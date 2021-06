USA. Spelling bee : les 3 meilleurs élèves guinéens de chaque promotion récompensés par Maka Bah (président de la GUICA NY-NJ-CT)

La finale de la deuxième édition du concours d’orthographe Spelling bee de la communauté guinéenne aux Usa a eu lieu le 30 mai dernier aux États-Unis. Objectifs du concours : rehausser le niveau d’étude des enfants et créer des relations entre les parents et les élèves guinéens vivants aux États-Unis d’Amérique, mais aussi pousser les élèves à remporter la haute compétition d’orthographe des mots appelée spelling bee aux États-Unis et contribuer à mieux préparer les enfants pour les meilleures universités américaines avec des bourses d’études.

Le concours qui s’est tenu via l’application Zoom meeting de 13 heures à 22 heures à cause de la pandémie de la Covid-19, a réuni un total de 118 participants venus de 12 États des USA et répartis en 7 promotions.

Selon Mamadou Maka Bah, président de la GUICA NY-NJ-CT. et initiateur du concours au sein de la communauté guinéenne des États-Unis, les 118 candidats étaient répartis en 7 catégories avec 3 lauréats dans chaque catégorie.

« Pour la promotion de la 3ème année (3rd grade) dédiée à Mr Conté Alhassane, Conseiller économique et juridique à la mission permanente de la Guinée auprès des Nations unies à New York, nous avons 3 lauréats : le 1er est de NY Queens, le 2ème d’OHIO, la 3ème de NY.Bronx. Pour la promotion de 2ème année dédiée à Thierno Monénembo, les lauréats sont : le 1er est de l’État d’Ohio, la 2ème de NY Queens et le 3ème de NY Bronx. Pour la promotion de la 5ème année dédiée à M. Khalifa Gassama Diaby, le fondateur de la Semaine de la citoyenneté en Guinée, les lauréats sont : la première est de NY Bronx, le 2ème NY Queens, le 3ème NY BRONX. Pour la promotion de la 6ème année dédiée à Dr DOUSSOUBA KOROMA, ma vice-présidente et entrepreneur qui a plus de 250 employés à son compte, les lauréats sont : la 1ère est de Atlanta, la 2ème de NY Manhattan, la 3ème de Conneticut. Pour la promotion de la 7ème année dédiée à Djibril Tamsir Niane, les lauréats sont : la 1ère est de Atlanta, la 2ème de NY Bronx, le 3ème de NY Bronx. Pour la promotion de la 8ème année dédiée à Carter G Woodson(l’Américain noir), le fondateur de Black History Month ( le mois de l’histoire des noirs), les lauréats sont : la 1ère est de NY Bronx, le 2ème de Philadelphia, le 3ÈME d’Ohio. Enfin, dans la dernière catégorie, la promotion de la 9ème année dédiée à Dr Sovogui, le président de la diaspora forestière en Amérique, les lauréats sont : la 1ère est de Conneticut, la 2ème de NY Bronx et la 3ème de NY Manhattan », a déclaré M. Bah.

Rappelant les motifs du programme, Maka Bah dira que ce concours s’inscrit dans le cadre d’une promesse de campagne qu’il a voulu réaliser. « C’est une promesse de campagne que j’ai réalisée. Nous sommes à notre deuxième édition. La première édition avait mobilisé 120 élèves de 6 États. Cette fois-ci, nous sommes 12 États pour 118 participants. La compétition et la remise des cadeaux étaient synchronisées avec les radios : Media d’Afrique et Basse-Côte Internationale. En ma qualité du président de la Communauté Guinéenne de NY-NJ-CT, je remercie ma femme, mon bureau exécutif, les parents d’élèves et élèves et les médias et toute la diaspora guinéenne pour les soutiens à ce noble programme », a-t-il dit.

À noter que les premiers de chaque catégorie ont reçu chacun une enveloppe de 300 dollars, 200 dollars pour les deuxièmes et 100 dollars pour les troisièmes.

Maciré Camara