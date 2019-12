USA : une démocrate encourage le gouvernement guinéen ‘’à respecter les limites constitutionnelles de mandat’’

Karen Ruth Bass, élue démocrate de Californie à la Chambre des représentants des États-Unis a encouragé mardi le gouvernement guinéen à respecter les limites constitutionnelles de mandat, faisant ainsi allusion aux velléités de changement de constitution devant permettre au président Condé de briguer un nouveau mandat à la tête du pays.

« La décision inconstitutionnelle du président Alpha Condé de briguer un troisième mandat est alarmante et a provoqué des manifestations de masse dans la capitale guinéenne de Conakry, qui ont fait l’objet de nombreuses arrestations et de nombreuses victimes. Les citoyens du pays ont pris la parole en descendant dans la rue pour protester contre la candidature du président Condé à un troisième mandat et j’encourage le gouvernement de la Guinée à respecter la volonté du peuple et à respecter les limites constitutionnelles de mandat », a relevé la présidente de la sous-commission des affaires étrangères de la Chambre sur l’Afrique.

Lors de son dernier voyage aux USA en septembre dernier, le président guinéen en visite au Capitole s’est entretenu avec Bass en présence de l’homme d’affaires guinéo-américain Mory Diané.

Mediaguinee