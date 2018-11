USTG :  Louis M’Bemba sérieusement éclaboussé, la frange de Mamou clame la légitimité de son congrès

Alors qu’il y a seulement quelques jours l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée célébrait le retour de la FESABAG et du SLECG dans ses rangs, elle peine encore à s’entendre avec l’autre frange congressiste de Mamou. En tout cas, c’est qu’on appris ce mardi. Marie Yvonne Koumbassa, secrétaire général adjointe de la FESABAG accuse Louis M’Bemba Soumah d’avoir orchestré ce désordre au sein de la centrale-mère.

Malgré la réconciliation la semaine dernière entre la centrale-mère de l’USTG et ses structures affiliées de la FESABAG et du SLECG, la crise en son sein peine à voir le bout du tunnel. Après l’annulation par un communiqué du congrès de Mamou, plus rien ne semble aller entre les congressistes de Mamou et le secrétaire général sortant Louis M’Bemba Soumah. Selon Marie Yvonne Koumbassa, première secrétaire générale adjointe de la FESABAG, ce qui se passe actuellement au sein de l’USTG est une honte pour ladite centrale.

« Ce qui est en train de se passer aujourd’hui à l’USTG c’est une honte pour tous les travailleurs affiliés à l’USTG. Je ne peux pas comprendre que Louis M’Bemba Soumah demande aux congressistes de venir suivre un congrès à Mamou d’abord pour une première fois le 22, le 23, le 24 il fait passer un communiqué, et suite à la demande de nos camarades des transports qui devaient suivre une formation à Singapour, qui nous ont demandé le report du congrès pour 2 jours et nous on a préféré leur donner 3 jours pour faire le congrès le 26, 27 au 28 à Mamou. Et c’est la personne de Louis M’Bemba Soumah qui a signé le communiqué en disant que le congrès est reporté pour le 26, 27 au 28 à Mamou. À notre fort étonnement, le 25 octobre à 20 heure, on était déjà à Mamou, nous avons écouté dans une des radios à Mamou que le congrès à une date ultérieure. Même pas une date précise, une date ultérieure. Ça a trouvé déjà qu’il avait au moins 98 personnes (sur 107 invitées) sur le terrain à Mamou : Gueckédou, N’Zérékoré, Yomou, tout le monde était déjà là. Vous vous rendez compte, des gens qui ont fait deux jours de route et la route est tellement mauvaise, ils se sont rendus deux jours avant le congrès », a regretté la désormais trésorière de l’ancienne USTG

Considérant que Louis M’Bemba Soumah aurait dû se déplacer en temps que premier secrétaire général ayant appelé à la tenue du congrès à Mamou et expliquer le motif du report, Marie Yvonne Koumbassa clame mordicus la légitimité de ce congrès, même en l’absence du secrétaire général sortant Louis M’Bemba Soumah qui devait diriger l’activité

« Nous nous savons que ce congrès s’est bel et bien passé dans les normes car nous avons respectés les procédures. L’inspection générale était représentée parce que l’inspecteur général était invité par le secrétaire général sortant qui est Louis M’Bemba Soumah. Presque tout le monde était là, les personnes qui étaient vraiment actives dans le bureau au moins douze personnes étaient présentent », a-t-elle soutenu.

Poursuivant, elle annonce qu’une passation aura lieu ce mercredi au siège de l’USTG à Conakry en toute légalité

« On a adressé le courrier à notre secrétaire général sortant pour transmettre tous les documents concernant le congrès par la voie d’un huissier et hier il a refusé de prendre le courrier (…). Nous normalement, nous devons faire la passation de service demain mercredi, et c’est ce qu’on a signifié à Louis M’Bemba pour essayer de faire la passation dans un climat sain en famille… L’USTG c’est notre maison, ce n’est pas la maison de Louis M’Bemba ni de Sow Abdoulaye à plus forte raison Abdoulaye Camara », a-t-elle estimé, ajoutant qu’il n’y aura pas d’autre congrès de l’USTG.

Faut-il rappeler que le novembre, le secrétaire général sortant de l’USTG, Louis M’Bemba Soumah avait annoncé que les 19, 20 et 21 novembre prochain se tiendra à Conakry un autre congrès de l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée sous la tutelle cette fois de sa propre personne. La question est de se savoir lequel de ces deux congrès sera vraiment légitime.

Maciré Soriba Camara

