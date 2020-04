Utilisation de l’artemisia en Guinée : ‘’le Conseil donnera son avis le plus rapidement possible”

Au cours du point de presse que les membres du Conseil scientifique ont animé ce jeudi, la question relative à l’utilisation de l’artemisia dans le traitement du Covid-19 en Guinée est revenue à maintes reprises.

Sur la question, la présidente dudit conseil scientifique Pr Yolande Hyjazi a, au nom de l’ensemble des membres de sa structure, tenu à rassurer : « Le conseil scientifique est au courant de tous les produits proposés parce qu’il (conseil) a pour vocation d’être au courant de tout ce qui se passe. Donc, nous essayons de nous informer au-fur et à mesure parce qu’un conseil scientifique doit être basé sur toutes les informations qu’il reçoit. Avant même qu’il n’y ait ce produit (Covid-Organics) du Madagascar, déjà, des cadres en Guinée avaient commencé à se pencher sur l’utilisation de l’artemisia. Donc, comme l’a dit tout à l’heure le ministre de l’Enseignement Supérieur, les recherches sont à encourager et le conseil donnera son avis le plus rapidement possible tout en tenant compte de la rigueur scientifique. Je peux vous rassurer que le conseil va valoriser tous les résultats des recherches basés sur notre potentiel national. Donc, une fois qu’il y aura des propositions, des analyses et des recherches, le conseil s’attellera à valider le plus rapidement possible si on peut valider ou non ces recherches. Je peux déjà vous rassurer qu’il y a des études en cours sur l’artémisinine. »

Youssouf Keita