Utilisation du logo du PUP avec un nouveau portrait: le parti dénonce et condamne…

Depuis quelques heures, une photo de Aboubacar Makissa Camara, ex-Directeur National des Impôts avec le logo du Parti de l’Unité et du Progrès (PUP) circule sur les réseaux sociaux annonçant ce dernier comme étant le nouveau président et la solution pour le PUP.



Ce lundi 25 avril, le Bureau Politique National du Parti de l’Unité et du Progrès (PUP) a, à travers un communiqué de presse, démenti ces rumeurs avec regret et indignation. Le parti a par ailleurs dénoncé et condamné avec la plus grande fermeté de tels agissements de mauvais goût. Ci-dessous, le contenu du communiqué…