Va-t-il quiter le domaine de Dixinn Port? Cellou Dalein entretient le flou

En conférence de presse, jeudi, à son siège, le leader de l’UFDG à qui le patrimoine bâti public a demandé de libérer le domaine qu’il occupe à Dixinn au plus tard le 28 février prochain Port n’a pas tranché. L’ancien Premier ministre du général Lansana Conté a maintenu le flou sur la question. Indiquant avoir obtenu l’endroit en bonne et due forme contre la somme de 406 millions de francs guinéens.

Contrairement à son épouse Halimatou qui a confié aux médias locaux que la famille Dalein s’exécutera non sans saisir la justice, le président de l’UFDG a soutenu que le directeur général du patrimoine bâti public a commis une erreur qu’il ne tardera pas à rectifier.

« Pour moi, c’est une erreur qu’il ne tardera pas à rectifier. J’ai attiré son attention parce que c’est lui qui a encaissé le chèque et a délivré la quittance ayant permis la mutation en la faveur. Il est mieux placé que quiconque pour savoir que ce bâtiment n’appartient plus au patrimoine bâti public. Donc, je lui ai écrit et je lui ai rappelé ça. Je pense que c’est une erreur. C’est ce que je peux dire à ce stade. Si ce n’est pas le cas, j’aviserai », a déclaré Cellou Dalein Diallo.

L’ancien Premier ministre a admis que ce n’est pas la première fois que les autorités lui demandent à quitter son domicile privé qu’il a acquis dans des conditions transparentes.

« (…) Je me suis dit qu’il est important de m’expliquer. Pas pour défendre un terrain ou une propriété, mais pour défendre ma réputation. Je tiens à mon honneur et à ma réputation », lance le champion de l’UFDG.

Sadjo Bah