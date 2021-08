Vaccination contre la Covid-19 : doses journalières pas suffisantes, longue file d’attente et désordre

La Guinée étant confrontée à la pandémie de Covid-19 depuis le 12 mars 2020, les autorités sanitaires ont décidé d’introduire la vaccination comme autre plan de riposte à la pandémie.

À travers cette stratégie vaccinale entamée depuis mars dernier, les autorités guinéennes entendent immuniser l’ensemble de la population afin de limiter au mieux la propagation du virus. Pourtant, sur le terrain, cette stratégie peine à être effective compte tenu du nombre de vaccins disponibles chaque jour dans les points de vaccination et le nombre de citoyens qui y affluent.

À Matoto centre, l’un des seuls points de vaccination est situé au poste de police du quartier. Là, cris, bousculade et querelles sont devenus le quotidien des citoyens qui viennent se faire vacciner. Sous le soleil accablant, ils expriment leur ras-le-bol à qui veut l’entendre. Ce jeudi 26 août 2021, lors de notre constat, nous y avons rencontré Tènin Oularé.

« Nous souffrons beaucoup pour cette vaccination parce qu’on nous a obligés à la prendre. Tu te réveilles à 4 heures du matin pour venir et tu peux rester jusqu’à 10 heures, la porte n’est pas encore ouverte. Et quand ils commencent encore ils prennent les gens par affinités en faisant entrer leurs connaissances. Nous, nous restons là à attendre sous le soleil. Et le pire c’est quand ils viennent nous dire que les vaccins sont finis. Nous pouvons passer toute notre journée ici et après ils viennent nous dire que les vaccins sont finis. Et quand nous revenons le lendemain c’est la même rengaine. Ça fait 3 jours que nous venons sans avoir de piqûre. Vraiment le gouvernement n’a qu’à nous aider, ils ont demandé aux populations de prendre ces vaccins, alors, qu’ils nous facilitent la tâche afin que nous nous vaccinions paisiblement. J’ai quitté la maison sans cuisiner et mes enfants sont restés affamés », a-t-elle expliqué.

Selon Mahawa Bangoura, cela fait une semaine qu’elle essaierait de se faire vacciner.

« On vient très tôt le matin et le soir on nous dit que les vaccins sont finis. Parfois, on vient à 6 heures et on reste jusqu’à 14 heures on retourne chez nous. Nous sommes allés à la commune, nous n’avons pas eu. Ici aussi ils prennent par affinités, certaines personnes viennent nous trouver et se font vacciner avant nous. Nous avons laissé nos enfants à la maison pour venir nous arrêter sous ce soleil mais difficile d’obtenir ce que nous voulons », s’est-elle plainte.

À ce point de vaccination, seulement 200 doses sont disponibles tous les jours, selon les agents vaccinateurs. Mais à voir tout ce monde, l’on peut dire que ces doses ne sont pas suffisantes pour satisfaire les citoyens.

« Vous avez vu tout ce monde, ce n’est pas que la population de Matoto centre qui est là. Ces gens viennent de différents quartiers mais le problème c’est que les vaccins qu’on reçoit ici ne sont pas suffisants pour tout le monde. On les met en 4 rangs, dont 2 pour les hommes et 2 pour les femmes et on prend 5 personnes de chaque rang pour les faire rentrer, c’est-à-dire 10 femmes et 10 hommes. On fait une exception pour les personnes âgées qui sont de côté », raconte M. Youla, représentant du chef de secteur.

Rappelons qu’à ce jour, seulement 2,8% de la population a été vaccinée avec plus d’un million de doses administrées, dont plus de 356 mille citoyens ayant reçu les deux doses.

Maciré Camara