Vagues à l’OGP. Mandian Sidibé suspend le DGA Katty, le PCA approuve !

Vagues à l’office Guinéen de Publicité (OGP). La tension qui couvait jusque-là à fini par éclater. Cette fois-ci sur WhatsApp aussi. Le directeur général adjoint suspendu pour une semaine (30 septembre au 7 octobre 2022).

Dans la décision « lue et approuvée » par le président du Conseil d’administration (PCA) Thierno Mamadou Bah et signée du directeur général Mandian Sidibé, il est reproché à Charles Katty, directeur général adjoint (DGA) « insubordination, nuisance sonore et injures publiques en milieu de travail ». Mieux, il est « formellement interdit » au DGA sanctionné d’accéder aux locaux de la direction générale et de toutes les agences de l’OGP.

Pour les motifs invoqués de la sanction, la décision parle entre autres de « messages incongrus, injurieux et diffamatoires de Monsieur Charles Katty adressés au directeur général [Mandian Sidibé], via WhatsApp, les 26 et 27 septembre 2022 ».

Toutes nos tentatives de joindre le DGA concerné pour sa version des faits sont restées infructueuses. Nous y reviendrons…

Mayi Cissé