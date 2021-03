Vendredi décisif au Sénégal : Y’en a marre entre dans la résistance

Signaux de télévision coupés (Walf tv et Sen tv), internet vacillant, violences, traque des militants et activités politiques, le Sénégal est à un tournant décisif. Dans un communiqué, le mouvement Y’ en a marre qui entend défier Macky Sall ce vendredi pour dénoncer l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko a mis en garde les opérateurs de téléphonie et fournisseurs d’accès internet contre toute coupure d’internet au Sénégal…

“L’Etat, à travers le CNRA Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel, tente de contrôler les médias qu’il n’arrive pas à corrompre: soit en coupant leur signal soit en les intimidant. Cette atteinte à la liberté d’expression et au droit à l’information sont des symptômes typiques d’une sortie progressive de notre pays de la démocratie.

En bon despote, tout porte à croire que Macky SALL ne se limitera pas à cette énième attaque contre notre démocratie.

En conséquence nous mettons en garde les opérateurs de téléphonie et fournisseurs d’accès internet Orange, Free au Sénégal et Expresso Sénégal contre toutes tentatives de restriction ou coupure d’intérêt, sur le territoire national dans les prochaines heures. Au cas échéant, vous serez les seuls à assumer toutes les conséquences qui en découleront.”