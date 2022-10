Vente illicite des parts de terrain revenant à l’Etat : le ministre Wright demande de poursuivre le directeur préfectoral de l’Habitat de Coyah

Dans une note dont Mediaguinee détient copie, le ministre de la justice et des Droits de l’Homme enjoint au procureur général de la cour d’appel de Conakry d’engager des poursuites judiciaires contre le directeur préfectoral de l’habitat de Coyah et autres.

Il est reproché à Ousmane Lansary Sylla et autres des faits présumés de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, entre autres.

Dans sa note, le garde des sceaux indique avoir été saisi par courrier du Collectif des Jeunes pour le développement de Coyah pour la vente illicite des parts de terrains revenant à l’État dans des opérations de lotissement par les coutumiers de milliers de parcelles dont la valeur s’élève à des milliards de dollars.



Ci-dessous, la note du ministre de la justice et des droits de l’homme