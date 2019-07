[Verbatim] Makanéra Kaké sur Chérie Fm : ‘’même le hasard n’a pas conduit Tierno Monénembo ailleurs…’’

» (…) Je suis le griot de tous les Guinéens. Le message que je voulais envoyer aux gens, c’est ce que je voulais dire aussi à mon frère Tierno Monénembo, membre de l’Ufdg, même s’il ne veut pas revendiquer, il aurait pu être sympathisant d’autres partis aussi, parce que lui, c’est un symbole. Dans un pays miné par l’ethnocentrisme, le communautarisme, s’il s’était fait sympathisant de l’Ufr ou même du Bloc libéral puisqu’il dit être opposé au parti au pouvoir, on l’aurait compris. Même le hasard ne l’a pas conduit ailleurs sauf dans sa communauté, difficilement, il peut me convaincre.

Moi, je ne veux qu’on cache la réalité. Moi, ce sont les actes qui parlent. Moi qui vous parle, j’ai été avec Bâ Mamadou, Siradiou, Alpha Condé, Cellou. Quand je dis que je ne suis pas ethnocentriste, je veux que quelqu’un me prouve le contraire.

Mais lorsque vous faites dix choix, vous n’êtes jamais tombé ailleurs que dans les partis où il y a 90% de votre communauté, vous ne pouvez pas me convaincre. Donc, ce n’est pas un bon exemple. Il ne me convainc pas.

Et là où il me convainc le moins du monde, c’est lorsqu’il dit que la Guinée est un pays qui fabrique les dictateurs. Il s’est opposé au régime de Conté, il a marché pour obtenir la libération d’Alpha. Mais quand il a eu le choix entre Alpha et Cellou, il a choisi Cellou qui a fait onze ans, ministre, et même Premier ministre de Lansana Conté. Où sont la cohérence et la rationalité là-bas ? Ou il se battait contre Conté ou un système ? C’est ça la vérité.

Si je l’avais vu au premier tour soutenir Alpha Condé pour être président, et après, il est déçu, il revient chez Cellou, je lui aurais cru. Mais il n’a même pas essayé. (…) »

Alhoussein Makanéra Kaké, ancien ministre, leader du FND dans l’émission « La Tribune de l’Actualité Plus »