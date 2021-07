Verdict affaire Ismaël Condé : réaction à chaud de Laye Junior Condé

Laye Junior Condé, Directeur général de l’Office national du Tourisme (ONT), cadre et responsable du RPG Arc-en-ciel (parti au pouvoir) a réagi jeudi à chaud au verdict dans le dossier Ismaël Condé, 1er vice-maire de la commune de Matam.

« Je suis peiné pour notre jeune frère. La prison n’est souhaitable pour personne .Puisque les juges ont aussi leur conviction sur le chef d’accusation d’offense au chef de l’Etat. Et notre Loi fondamentale étant claire là-dessus, je demande instamment à Ismaël d’écrire au Président pour non seulement lui présenter ses excuses et solliciter sa clémence. Nous sommes dans un Etat de droit mais surtout nous sommes en Afrique qui a ses valeurs. C’est celui du respect dû aux aînés. Et dans ce cas précis, le Président de la République est un père pour Ismaël Condé, il le sait pertinemment d’ailleurs pour avoir entretenu cette relation avec l’homme. Il n’y a aucune gêne à le faire puisqu’il est retenu désormais que sous ce seul chef d’accusation. Je le lui recommande vivement, sa petite famille, sa famille biologique ont besoin de le savoir libre et reprendre ses activités. C’est mon avis ! »