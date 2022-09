Vers la fédération Guinée-Mali: lancement à Conakry des activités…

Après le succès de leur marche Conakry-Bamako, les 14 marcheurs guinéens ont procédé, ce jeudi 1er septembre à Conakry au lancement des activités d’une organisation dénommée: « Allons vers la fédération Guinée- Mali afin d’aboutir aux États-Unis d’Afrique ».

» Le lancement de cette organisation dénommée: « Allons vers la fédération Guinée-Mali afin d’aboutir aux États-Unis d’Afrique est la suite de la marche Conakry- Bamako que nous avons effectué le 15 mai dernier. Nous avons fait 35 jours pour aller à Bamako. C’est à dire nous avons quitté Conakry le 15 mai pour arriver à Bamako le 15 juin dernier. Cette organisation a pour objectif la réalisation de la fédération Guinée- Mali qui va aboutir à la fédération de l’Afrique. Nous pensons que pour la fédération de l’Afrique, on n’est pas obligé d’attendre tout le monde. On peut commencer quelque part. Compte tenu de l’unicité culturelle et historique des deux (2) Etats, c’est-à-dire Guinée et Mali et compte tenu aussi de l’unicité de leur réalité politique aujourd’hui qui est la transition, nous pensons que c’est une bonne occasion pour partir vers la fédération », a expliqué le coordinateur de l’organisation, Minkhidé Dalidhé Sankhon.

À rappeler que ces 14 marcheurs guinéens qui ont parcouru 1 226 km ont été reçus en audience par les deux chefs d’Etat à savoir: le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta et le colonel Mamadi Doumbouya de la Guinée.

Elisa Camara

+224654957322