Vers la réalisation des chemins de fer Conakry- Kouria, le ministre des Transports conclut un protocole d’accord !

En présence de plusieurs cadres de son département et de la Direction Générale de la Société Nationale des Chemins de Fer de Guinée (SNCFG), le Ministre d’Etat, Ministre des Transports a conclu, ce jeudi, 1er aout 2019 avec le Directeur Général Adjoint de China Railway International Construction, 16th Bureau (CRCC), une société de droit chinois, un protocole d’accord pour la réalisation d’une ligne de Chemins de fer en Guinée.

D’une longueur de plus de 63 Km, la ligne ferroviaire projetée permettra de relier Conakry, la capitale à Kouria (Coyah) et sera essentiellement destinée au transport de personnes et de marchandises.

Attendu, pour fin décembre 2019, le lancement des travaux de cet important projet, 1er lot, d’un autre encore plus vaste (Conakry-Kankan) permettra de doter la Guinée d’un véritable réseau ferroviaire propre au pays et destiné à améliorer les conditions de mobilité des personnes et des biens.

A l’arrivée, la ligne Conakry- Kouria contribuera à renforcer et à des coûts très compétitifs, l’offre de transport, la mise en œuvre du port sec de Kagbélen et du centre logistique de Kouria, le désengorgement des voies de circulation dans la capitale et sa périphérie ainsi que leurs fortes imbrications sur l’activité socioéconomique du pays.

La cellule de communication du Ministère des Transports