Vers la récupération des domaines de la SEG : le ministre Papa Koly à Fassiah, Kakoulima et Sonfonia

Accompagné d’une forte délégation, le ministre d’Etat en charge de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Elhadj Papa Koly Kourouma a effectué ce lundi, 1er mars une visite sur les sites de la Société des Eaux de Guinée (SEG) occupés par des particuliers à Fassiah et Kakoulima. Il a aussi été à Sonfonia où le site de l’usine de traitement de la SEG est transformé en dépotoir.

Pour Papa Koly Kourouma, il fallait se rendre sur ces sites dont l’occupation anarchique par des citoyens fait que « 60% de la production n’arrivent à destination ».

« Nous traversons actuellement une situation très difficile sans précédent en matière d’approvisionnement des populations en eau potable. Et ce, dans tous ces segments. Nous avons une faiblesse au niveau de la production, une faiblesse au niveau du traitement d’eau brute, une faiblesse au niveau des conduites de transport, une faiblesse au niveau du stockage, une faiblesse au niveau des réseaux de distribution. Toutes ces faiblesses combinées nous amènent aujourd’hui à ne pas produire plus de 100 mille m3 par jour pour un besoin d’environ de 400 mille m3. Vous comprendrez que c’est un désastre », a déclaré Papa Koly Kourouma.

Poursuivant ses explications, le ministre dira : « ce sont ces causes profondes que nous sommes en train de rechercher. On vient de voir que la conduite principale, que ce soit la 110, la conduite de 700 ou la conduite de 300, toutes ces emprises sont occupées par les constructions anarchiques. Toutes ces conduites sont obstruées par des constructions anarchiques. Il y a des maisons qui sont entièrement sur la conduite alors que la norme veut qu’il ait 30 mètres de part et d’autre de la conduite. On se rend à l’évidence qu’il n’y a pas de raison que ces conduites-là ne présentent pas de faiblesses. Dans la mesure où les conduites sont piquées partout, à tout moment, accidentellement ou de façon volontaire. Et c’est ce qui occasionne assez de perte en chemin. Cela fait que 60% de la production n’arrive pas à destination ».

Ce qui est encore plus grave, estime Papa Koly, c’est quand les sites de la SEG sont transformés en dépotoirs. « On a même trouvé des fausses sceptiques qui coulent sur ces tuyaux. Il suffit qu’il y ait une petite fissure pour que ces eaux s’infiltrent et infectent l’eau qui arrive à Conakry », a déploré le ministre de l’Hydraulique. Selon le ministre, la première mesure qu’il va falloir prendre « c’est de dégager l’emprise des conduites pour ensuite commencer les préparations de ces conduites ».

Elisa Camara

