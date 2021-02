Vers la réouverture des frontières : le président Bio arrive ce lundi dans l’après-midi à Conakry

La Présidence guinéenne a annoncé dimanche la venue ce lundi 15 février à Conakry du président de Sierra Leone Julius Maada Bio.

« Dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de fraternité existant entre la République de Guinée et la République sœur de Sierra Leone Son Excellence M. Julius Maada Bio, président sierra léonais effectuera à partir du lundi 15 février une visite de travail de 48heures à Conakry », renseigne la Présidence dans son communiqué lu à la télévision nationale.

Le cérémonial d’accueil est prévu à partir 15h30 à l’aéroport international de Conakry-Gbessia.

Au cours de cette visite d’une grande importance, la réouverture des frontières entre les pays –fermées à la veille de la présidentielle en Guinée- sera le principal menu. Le litige autour de bande de terre de Yenga qui oppose les deux pays depuis des décennies sera également au menu.

Le Ministère guinéen des Affaires étrangères avait de son côté fait noter qu’au cours de cette visite du président Bio à Conakry, il sera question de « la signature de l’Accord-Cadre de coopération en matière de sécurité et de partage d’informations entre les deux pays, d’un Protocole d’Accord de coopération et d’assistance mutuelle en matière douanière et de l’Accord Général de coopération entre les deux Gouvernements, pour la création d’une commission mixte de coopération ».

Mediaguinee