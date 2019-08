Vers la Tabaski-Boké : le Consortium SMB-Winning distribue 198 têtes de moutons aux populations de 170 villages

En prélude à la célébration de l’Aïd-el-Kebir ou la fête des moutons, la Direction générale (DG) du Consortium SMB-Winning a procédé jeudi, 08 août 2019, à la distribution de 198 têtes de moutons aux populations de 170 villages répartis entre les sous-préfectures de Dabis, Kolaboui, Malapouya, Tanènè ainsi qu’aux autorités administratives de la préfecture de Boké.

La cérémonie de distribution s’est déroulée en présence des autorités locales, populations des villages concernés ainsi que des agents du Département des relations communautaires du Consortium.

Le don dit-on, vise à consolider les liens de bon voisinage entre les communautés riveraines et les employés de la SMB qui a promis de multiplier les actions de charité visant à améliorer les conditions de vie des populations impactées par l’exploitation minière.

En outre, il s’agit d’alléger le fardeau des ménages musulmans en cette période de soudure dans les villages.

Pour l’assistant du directeur des relations communautaires de la SMB, Fulbert ZHANG, « notre souci est de promouvoir également le respect des traditions, coutumes et mœurs des communautés d’accueil. Ce genre d’action figure en bonne place, dans nos responsabilités sociétales et environnementales. »

De l’avis du porte-parole de la population de Katougouma Morèya, Mamadou Saliou Diallo, « c’est un ouf de soulagement pour l’ensemble des communautés bénéficiaires qui, par le passé, éprouvaient d’énormes difficultés liées à leur approvisionnement en viande surtout, à la veille des fêtes religieuses… »

A noter qu’au-delà de la donation des moutons et bœufs pour les fêtes, le Consortium SMB-Winning s’investi dans la réhabilitation et l’équipement des Mosquées communautaires en souffrance, l’éclairage des villages riverains et l’aménagement des plaines agricoles destinées à créer des activités génératrices de revenus pour les femmes.

Mamadouba Camara, Boké