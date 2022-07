Vers la tenue du procès du 28 septembre 2009: le comité de pilotage et les partenaires se concertent

Dans le cadre de l’organisation du procès du massacre du 28 septembre 2009, le comité de pilotage présidé par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux et des Droits de l’Homme s’est réuni à l’occasion d’une réunion extraordinaire, ce vendredi 29 juillet, à la Chancellerie.

Pendant plusieurs heures, les échanges entre le comité et ses partenaires ont porté sur l’état d’avancement des travaux de construction et d’équipement du Tribunal Ad-hoc pour la tenue du procès des évènements du 28 septembre 2009, de l’examen et validation du Plan de la formation des magistrats et greffiers chargés de conduire le procès, de l’examen et validation du projet de décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Fonds d’indemnisation des victimes des évènements du 28 septembre 2009 et de l’examen et validation du projet de Stratégie de communication du procès.

Ibrahima Sacko du bureau du Haut-commissariat aux droits de l’homme, l’un des partenaires à ce procès, est revenu lors d’une interview qu’il a accordée aux médias sur l’objectif de cette rencontre. « Il était question de parler des préparatifs de la tenue du procès du 28 septembre. Je parle ici au nom de Dr Patrice Vahard, le représentant de la madame la haut-commissaire. Depuis la création de ce comité, nous accompagnons l’Etat guinéen pour que ce procès soit tenu dans le respect des règles internationales en matière de procès juste et équitable.

Nous avons été invités par le ministre pour participer à cette réunion qui est la première depuis sa nomination. Des choses concrètes ont été discutées aujourd’hui et qui peuvent nous conduire vers la tenue de ce procès dans un délai relativement court », a fait savoir M. Sacko, au sortir de la rencontre.

Pour sa part, la Secrétaire Générale du MJDH, Mme Thiam Irène Marie Hadjimalis, a dit ceci: « Nous sortons d’une réunion extraordinaire du comité de pilotage dont le comité technique de suivi et le comité de gestion. Cette rencontre a été initiée par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux. En fait le comité technique prépare les réunions de comité de pilotage et nous avions préparé des textes que nous avons soumis pour que nous puissions tous ensemble les valider mais malheureusement les différents documents qui ont été présentés n’étaient pas totalement à point. Donc, nous avons quelques petites retouches à faire pour les soumettre. Et tout cela se fait en vue de l’organisation du procès du 28 septembre »

Après cette rencontre, le comité de pilotage s’est rendu sur le chantier qui va abriter le procès pour voir l’avancement du projet.

Mamadou Yaya Barry