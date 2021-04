Vers le congrès électif du RPG Arc-en-ciel : « on désignera bien sûr un président » (Souleymane Keïta

A quand la tenue du congrès électif du RPG Arc-en-ciel ? La question a été posée ce mardi, 20 avril à Souleymane Keita, député et membre du parti au pouvoir. C’était dans l’émission ‘’Mirador’’ sur Fim. Une occasion pour lui de donner des informations qui ne sont pas pour le moment sur la place publique concernant ce sujet. Le député du RPG Arc-en-ciel en a profité pour expliquer que l’heure est à la distribution des cartes de membre pour un congrès imminent.

« Le congrès est une priorité. A date, nous avons fait venir des cartes de membre que nous sommes en train de placer. On est en train de donner plus de 4 mille cartes de membre. Parce qu’on avait fait avant le processus politique que vous connaissiez, référendum-présidentielle, on avait déjà engagé le processus, ça a été bloqué. Actuellement, les cartes sont dans les préfectures. Je vous informe que les cartes de membre sont déjà disponibles dans les sections. Le dispatching va commencer certainement dans les jours à venir. Après qu’on ait placé ces cartes, on va organiser le parti de la base au sommet jusqu’à l’organisation du congrès pour désigner les nouveaux responsables. Notre souhait c’est de le faire le plus vite que possible. », a-t-il mentionné.

L’autre question, c’est de savoir est-ce qu’au sortir dudit congrès, l’objectif est de désigner un autre leader à la tête du parti RPG en lieu et place d’Alpha Condé.

« On désignera bien sûr un président », a répondu Souleymane Keïta.

Yamoussa Camara

657851102