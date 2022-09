Vers le deuxième sommet Russie-Afrique

MOSCOU, 23 septembre. /TASS/. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et le vice-premier ministre et ministre éthiopien des Affaires étrangères, Demeke Mekonnen, ont discuté ce vendredi, en marge de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations unies, des préparatifs du deuxième sommet Russie-Afrique et des perspectives de renforcement de la coopération bilatérale.

« Lors d’un échange de vues approfondi sur les sujets clés de la coopération bilatérale multiforme, ils ont discuté des perspectives de renforcement de l’interaction russo-éthiopienne dans divers domaines, en mettant l’accent sur le développement des liens commerciaux, économiques et humanitaires. Les parties ont confirmé leur engagement commun à poursuivre la coordination étroite entre Moscou et Addis-Abeba au sein des Nations unies et d’autres organisations multilatérales, et ont examiné les questions relatives à la préparation d’un deuxième sommet Russie-Afrique. Une attention considérable a également été accordée à la recherche de moyens de débloquer les conflits et de stabiliser la situation dans la région de la Corne de l’Afrique », a déclaré le ministère russe des affaires étrangères dans un communiqué publié à l’issue de la réunion.

Le deuxième sommet Russie-Afrique est prévu pour l’été 2023.

Le premier sommet et forum économique Russie-Afrique s’est tenu à Sotchi du 22 au 24 octobre 2019 sous la devise « Pour la paix, la sécurité et le développement ». La Fondation Roscongress était l’opérateur chargé d’assurer l’organisation et la réalisation des événements.

Selon Oleg Ozerov, ambassadeur itinérant du ministère russe des affaires étrangères et chef du secrétariat du Forum de partenariat Russie-Afrique, le thème de la sécurité alimentaire sera l’une des principales priorités du deuxième sommet Russie-Afrique.