Vers le lancement du dialogue inclusif inter-guinéen le 20 octobre…

Le Premier ministre guinéen Dr Bernard Goumou a annoncé jeudi au cours du conseil ordinaire des ministres le lancement officiel du cadre de dialogue inclusif inter-guinéens le 20 octobre prochain.

Le locataire du palais de la Colombe a informé avoir souscrit à la proposition des facilitatrices (Dr Makalé Traoré, Mme Guilao Joséphine Léno et Hadja Aicha Bah) de faire des rencontres avec les parties prenantes au dialogue.

« Le Chef du Gouvernement a rappelé avoir eu une première réunion technique avec les facilitatrices du Cadre de Dialogue Inclusif, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation et celui des Affaires Étrangères, de la Coopération internationale, de l’Intégration Africaine et des Guinéens de l’Étranger le mercredi 5 octobre 2022. Le Premier Ministre a précisé que cette réunion était basée sur la méthodologie de travail à adopter. Au nom du Président de la Transition, il a rassuré les facilitatrices de leur indépendance dans la conduite de cette mission d’intérêt général », indique le communiqué. Ajoutant que « le Chef du Gouvernement a informé que les facilitatrices ont affirmé leur engagement et ont proposé d’organiser des rencontres avec les acteurs des Forces vives de la Nation en vue du lancement de la session inaugurale du Cadre de Dialogue Inclusif. »

« Dans la logique des prises de contacts, le Premier Ministre a émis le souhait de faire une tournée avec les facilitatrices pour rassurer toutes les parties prenantes de la ferme volonté du Chef de l’État à mettre ensemble les Guinéennes et les Guinéens pour le bon déroulement de cette transition. La suite de cette tournée sera marquée par le lancement officiel du dialogue inclusif inter-guinéen prévu le jeudi 20 octobre 2022 », a fait noter le gouvernement.

Mayi Cissé