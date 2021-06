Vers l’organisation du salon des infrastructures, de l’habitat et de la construction, à Conakry

Le salon des infrastructures, de l’habitat et de la construction (SIHACO) sera organisé du 9 au 13 novembre 2021 au Palais du peuple à Conakry.

Selon les organisateurs, le salon des infrastructures, de l’habitat et de la construction (SIHACO) est un évènement incontournable des professionnels pour capter des opportunités dans le secteur de l’immobilier et métiers connexes en Guinée.

« Participez à la 3ème édition du SIHACO en rejoignant les professionnels du BTP pour faire découvrir et explorer vos dernières innovations et tendances aux acteurs de la construction : de l’installateur à l’architecte.

Le SIHACO, c’est aussi, les G2B, B2B et B2C, une occasion pour rencontrer de nouveaux contacts et conclure des contrats, car, plus de 2.500 professionnels du secteur sont attendus. Le SIHACO, c’est également une vitrine idéale pour faire connaître votre offre, vos innovations et profiter de la quantité, de la diversité et de la qualité des visiteurs pour prospecter de nouveaux clients et développer votre portefeuille.

Le SIHACO, participez aux Journées Pays, des journées d’information que le Comité d’organisation tient au profit des acteurs économiques en vue de leur présenter le potentiel du marché de ce pays dans le secteur du BTP.

Le SIHACO, une opportunité unique pour s’informer et se former, le Forum scientifique qui va réunir, à l’instar des précédentes sessions, une élite des meilleurs chercheurs guinéens et étrangers et sera axé sur le thème « Le renforcement du Partenariat Public-Privé dans le secteur de la Construction en Guinée ».

Le SIHACO, venez découvrir les nouvelles startups du secteur des BTP à travers le CONCOURS DE CREATIVITE dont les logements sociaux ont été retenus comme sujet pour cette édition vu l’ampleur des besoins en logements convenables, de leur pertinence et de la place primordiale qu’ils occupent dans le programme de développement socio-économique du Gouvernement.

Enfin, profitez de la puissance marketing du SIHACO, parce que, même à l’ère du digital, la rencontre face à face reste un besoin, voire une nécessité. Le salon est un outil marketing d’une grande efficacité : c’est le seul média qui permet simultanément de promouvoir vos marques, répondre aux questions des clients et prescripteurs, argumenter les objections, conclure, rencontrer de nouveaux prospects et resserrer les liens avec votre réseau, la presse et le marché », nous informe-t-on.