Vers l’ouverture des frontières Guinée/Sénégal : un accord de coopération militaire sera signé à Accra, ce samedi

Bonne nouvelle !!! L’Axe Conakry-Dakar se renforce. Selon une source généralement bien informée, la Guinée et le Sénégal signeront ce samedi à Accra, au Ghana, un important accord de coopération militaire. Ce sont les ministres guinéen Mohamed Diané et homologue sénégalais Sidiki Kaba qui apposeront leurs signatures sur le document.

“L’accord est le résultat de négociations discrètes entre le Sénégal et la GUINEE, menées par les deux ministres des AE avec l’implication des présidents Addo du ghana et Barrow de la Gambie ainsi que du président de la commission de la CEDEAO Jean -Caude Kassi Brou”, d’après une source

une source proche de la CEDEAO.

La Guinée avait fermé ses frontières terrestres avec trois de ses voisins (Sierra Leone, Sénégal et Guinée-Bissau) à la veille de la présidentielle dernière, réclamant plus de sécurité. Et depuis, les deux pays (Guinée et Sénégal), à travers leurs ministres des Affaires étrangères, discutaient discrètement.

Focus de Mediaguinee