Vers l’ouverture des frontières : le président Bio à Conakry, lundi (officiel)

L’on s’achemine à grands pas vers la fin de la fermeture des frontières entre la Guinée et la Sierra Léone. Lors du conseil de cabinet, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger Ibrahima Khalil Kaba a annoncé mercredi l’arrivée du président sierra léonais Julius Maada Bio à Conakry pour 48 heures.

Ibrahima Khalil Kaba, en compagnie du ministre de la Sécurité Damantang Albert Camara, est rentré hier d’une mission de travail à Freetown. Au cours de son séjour, le chef de la diplomatie guinéenne a rencontré le président Bio.

A Conakry, il sera certainement question, sous les auspices des présidents Alpha Condé et Maada Bio, de la signature de l’Accord-Cadre de coopération en matière de sécurité et de partage d’informations entre les deux pays, d’un Protocole d’Accord de coopération et d’assistance mutuelle en matière douanière et de l’Accord Général de coopération entre les deux Gouvernements, pour la création d’une commission mixte de coopération.

