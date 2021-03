Vers l’union des chefs de file de l’opposition de la sous-région : Mamadou Sylla invite Eddie Komboïgo à Conakry

C’est une première prise de contact du chef de file de l’opposition (cfo) guinéenne Elhadj Mamadou Sylla avec ses homologues de la sous-région. Ce mardi, par visioconférence, le cfo a échangé avec le tout nouveau chef de file de l’opposition du Burkina Faso. Dans les prochains jours, Eddie Komboïgo est attendu à Conakry suite à une invitation qui lui a été faite par son homologue guinéen.

Durant 1 heure d’échanges, les deux politiques et riches hommes d’affaires ont discuté des questions d’intérêt commun notamment les perspectives de leur future collaboration ainsi qu’avec les autres chefs de file de l’opposition de la sous-région pour le respect de la constitution.

Face à la presse, le chef de l’opposition parlementaire, Mamadou Sylla a déclaré : « je suis très content et fier de moi-même. Parce que tout roule comme on le souhaite. Je lui ai fait la proposition d’une grande collaboration entre les chefs de file de l’opposition de la sous-région pour qu’on puisse trouver solution à nos problèmes. Parce qu’il faut une réorganisation des chefs de file de l’opposition de la sous-région pour le respect de la constitution. Je veux parler des mandats, il faut que les présidents cessent de s’éterniser au pouvoir. Les chefs d’Etat s’entendent donc nous avons intérêt à nous entendre aussi ». Ajoutant que Komboigo « a encouragé et salué notre initiative. On lui a adressé une invitation pour venir à Conakry pour qu’on puisse bien échanger. Et nous allons entrer en contact avec les autres chefs de file de l’oppositions aussi dans les prochains jours ».

De son côté, le Burkinabé, président du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), parti de l’ancien président Blaise Compaoré a fustigé les 3è mandats en Afrique.

S’il a applaudi le combat politique du président guinéen Alpha Condé, il a surtout critiqué son maintien au pouvoir au-delà de ses deux mandats constitutionnels.

“(…) Si on dit que c’est 2 mandats, c’est 2 mandats, il n’y a pas 3 mandats. Mais, si on dit pourquoi pas 3 mandats, 4 mandats? On va replonger encore dans l’insécurité que les populations craignent. Il ne faudrait pas que nous-mêmes acteurs politiques posions les bases de la division sociale et de l’incompréhension”, a plaidé M. Komboigo avant d’inviter au respect des textes : “si on veut éviter ce qui s’est passé dans la sous-région, aussi bien en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Mali, ailleurs, dernièrement au Niger avec des contestations, il faut que le code électoral soit assez clair et que les acteurs politiques respectent ce que le code électoral a dit. Si vous ne respectez pas les textes, vous voulez que les observateurs internationaux viennent au secours du pays, je crois que tous les acteurs doivent être suffisamment responsables et avoir en tête que la recherche de la paix dépend du respect des différents législatifs [dispositions relativ qui organisent les élections”

Elisa Camara

+224 654 95 73 22