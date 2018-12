Vers la mise à l’écart d’Oumar Tounkara des négociations du SLECG : ‘’c’est à cause de ses liens avec le Premier ministre’’ (Mohamed Bangoura)

Suspicion au sein du SLECG. La mise à l’écart du numéro 2 du Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (Slecg) Oumar Tounkara -qui n’accorde plus son violon avec le patron de la structure Aboubacar Soumah- des négociations avec le pouvoir se précise. Ce lundi 24 décembre, le chargé à la presse et à la documentation du Syndicat libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée, Mohamed Bangoura que nous avons joint pour avoir la bonne information a indiqué que cette suspension éventuelle est une volonté que suscite la base qui ne porte plus confiance au numéro 2 de la structure. A l’en croire, la base accuse M. Tounkara –brillant professeur de Philosophie- d’entretenir de fortes relations avec le gouverneur de la banque centrale Louncény Nabé et le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Ce dernier demande la suspension de la grève avant toute négociation.

‘’Ce sont les enseignants qui ont manifesté lors de l’assemblée générale le désir de suspendre Oumar Tounkara à cause de ses liens très étroits avec le gouverneur de la banque centrale et le Premier ministre. C’est une remarque qui a été faite par les enseignants à la base et qui constatent qu’il y a une sorte de dérapage à son niveau. Ils ont dit qu’Oumar Tounkara n’est pas la bonne personne pour rencontrer les autorités afin de l’ouverture d’un couloir de négociation pouvant aboutir à la revendication demandée par le SLECG. Ils souhaiteraient qu’il soit suspendu non pas du SLECG, mais une mise à l’écart de toute démarche’’

Poursuivant, le patron de la communication de cette structure de défense des enseignants a ajouté que cette suspension ne peut être prononcée que par le bureau du SLECG et, cela, après une enquête dans toutes les préfectures du pays.

‘’Le bureau n’a pas statué parce qu’il faut mener des investigations dans toutes les 33 préfectures. Avoir l’avis de ces 33 bureaux et c’est à partir de là que le bureau va se réunir pour décider. N’oublions pas qu’Oumar Tounkara est membre du bureau exécutif national de l’USTG. C’est tout un long processus’’, a dit Mohamed Bangoura.

Mohamed Cissé

623 33 83 57