Vers un jugement en faveur de l’USTG Mamou ? L’USTG Conakry menace !

L’union syndicale des travailleurs de Guinée (USTG) n’est toujours pas un long fleuve tranquille. Les camps de Conakry et de Mamou se battent toujours pour le contrôle de la structure. L’affaire portée devant la justice serait sur le point d’être tranchée. Le Bureau exécutif national de l’USTG -pilotée par Abdoulye Sow- a signé un communiqué dans lequel il menace de ne pas reconnaître la décision de justice et parle d’immixtion de certains juges et de certains commis de l’Etat dans les affaires syndicales.