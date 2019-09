Vers une rencontre Alpha Condé-Doussou Condé à New York ?

Sauf dernière décision, le président Alpha Condé pourrait rencontrer dans les prochains jours à New York l’activiste guinéenne en Amérique du Nord et ex-militante du RPG, devenue la plus mordante contre le régime de Conakry. La rencontre pourrait se tenir à New York, ville où réside Doussou depuis plusieurs décennies.

Alpha Condé, selon le programme officiel, arrive dans cette métropole américaine le 20 septembre et y restera jusqu’à l’ouverture de la 74è session de l’assemblée générale ordinaire de l’ONU.

Selon nos informations, les gens qui travaillent à ce rapprochement multiplient les contacts pour éviter tout couac.

Alpha Condé qui n’hésitera pas -si besoin en est- de faire le premier pas vers Doussou dans son local de Manhattan a tout à gagner à faire la paix avec cette militante décidée à le coller violemment jusqu’en 2020.

Du côté de dame Doussou, pas de confirmation d’une rencontre avec Alpha Condé. « On n’en sait rien. On apprend ça ici comme tout le monde et ça bavarde partout. Cette rencontre, si elle a lieu, ne va rien changer en la détermination de Doussou qui se bat pour l’instauration d’une démocratie en Guinée », confie un proche de l’activiste.

Des membres du FNDC-USA, dans un communiqué, appellent à l’organisation, le mardi, 24 septembre prochain d’une grande manifestation devant le siège des Nations Unies à New York contre le changement de Constitution en Guinée.

Issa