Vers une suspension de la grève des huissiers de justice de Guinée ? : ‘’j’ai été appelé par le ministre de la Justice’’ (Me Sory Daouda)

Une semaine après la grève déclenchée par les huissiers de justice de Guinée pour ‘’non exécution des décisions de justice’’, le Ministère de la Justice se sent obligé de jouer au médiateur. En tout cas à travers son ministre Me Mory Doumbouya, les démarches sont en train d’être entreprises pour rencontrer les grévistes.

C’est ce qu’a laissé entendre le président des huissiers de Guinée joint ce lundi, 19 avril 2021 par notre rédaction. Me Sory Daouda Camara rassure qu’il a été joint par le premier responsable du département en charge de la justice pour trouver d’éventuelle issue à ce problème qui perdure.

« La réaction du ministère consiste à avoir des discussions avec nous pour éventuellement trouver des accords sur les différents points de revendication. Je viens de raccrocher le ministre de la Justice, Garde des Sceaux lui-même qui souhaite nous rencontrer dans l’immédiat. Depuis le matin, j’ai été au moins appelé deux à trois fois par le Ministère. Et par le secrétaire général et par M. le ministre lui-même qui souhaitent nous rencontrer. Mais nous attendons de voir ce que tout cela va donner. Tout laisse à croire qu’ils ne nous appellent pas pour autre chose que ce mouvement de débrayage. Nous attendons, puisque c’est nous qui allons vers eux. Nous allons les écouter et on va voir les offres qui vont être faites. Si vraiment ça nécessite l’abandon du mouvement, ça dépendra de l’importance de ce qu’ils vont nous proposer », dit-il.

Pour le moment, aucune offre favorable n’a été faite aux grévistes de la part des autorités du Ministère de la Justice selon notre interlocuteur. A date, il est question d’une prise de contact pour faire face aux revendications des huissiers de justice. Revendications sans lesquelles, aucune solution n’est envisageable pour suspendre ce mot d’ordre de grève signe et persiste Me Sory Daouda Camara.

« Oui, nous continuons à débrayer jusqu’à ce qu’une issue favorable soit trouvée. Une solution acceptable par l’ensemble des huissiers de Guinée. La solution favorable, c’est la satisfaction entière de nos différents points de revendication. La suppression des réquisitions notamment, le concours de la force publique et la cessation dans toutes ses formes des différentes immixtions que nous subissons en longueur de journée. Si ces différents points de revendication ne sont pas satisfaits, il va sans dire que le débrayage se poursuivra », a-t-il persisté.

A rappeler le barreau de Guinée en guise de solidarité aux huissiers de justice avait également annoncé la semaine dernière, sa volonté d’aller en grève dès ce 19 avril. Pour la cause, nous avons en vain tenté de joindre le bâtonnier de l’ordre des avocats de Guinée qui se trouve actuellement à Abijan, en Côte d’Ivoire.

Yamoussa Camara

657851102