Viande de dinde importée en Guinée: les autorités se mobilisent pour rompre la chaîne de vente

Après l’annonce faite par le ministère du Commerce sur la contamination de la viande de dinde importée de Pologne, les autorités guinéennes, à travers le ministère de la Santé, la Douane et le Service de contrôle qualité et d’autres structures concernées, se mobilisent pour rompre la chaîne de vente de cette viande impropre à la consommation.

Pour commencer, Monsieur Bafodé Soumah, conseiller principal de Mme Mariame Camara, ministre du Commerce, a réitéré que c’est pour « casser la chaîne de contamination et de la commercialisation. C’est pour ça que le communiqué a été mis en ligne pour demander aux consommateurs de s’abstenir de consommer la viande de dinde. ». Autres précisions, dit-il « c’est que l’Union européenne dit qu’il s’agit de la viande importée de la Pologne. Mais il y a d’autres sources. Il y a la France, le Danemark, les Pays-Bas qui exportent leur viande de dinde en Guinée. »

Poursuivant, M. Soumah a fait savoir que puisqu’il s’agit d’un problème de santé publique, la première des choses, c’est de repérer les stocks et les importateurs, « parce qu’il n’y a pas de date d’arrivée, il n’y a pas de lot, il n’y a pas d’information sur les différents importateurs. Alors, nous nous sommes mis à la chasse immédiatement par l’intermédiaire de notre service de demande d’expertise d’imposition et d’exportation. On a pu identifier avec la douane quelques importateurs en provenance de la Pologne. Immédiatement, nous avons dit qu’il faut aller repérer les lieux de stockage. Ce qu’il faut dire, c’est que de janvier à la mi-juin, rien que la Pologne, selon des informations que nous avons pu recueillir, il y a 98 tonnes de cette viande qui ont été introduites en Guinée…Pendant que nous n’avons pas pu mettre main sur le stock, il fallait être prudent, parce qu’en Guinée on sait que les gens peuvent aller cacher les stocks », a expliqué Bafodé Soumah, dans l’émission ‘’Mirador’’ de la Radio FIM Fm de ce jeudi 1er juillet.

Mamadou Yaya Barry

